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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: MHP'nin kırmızı çizgisi de Bahçeli'dir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin kırmızı çizgisi de Sayın Bahçeli'dir" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: MHPnin kırmızı çizgisi de Bahçelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "af" açıklamalarının yankıları sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerine yanıt geldi.

Yalçın, "MHP'nin kırmızı çizgisi de Devlet Bahçeli'dir. Bu ülkede kimse genel başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz" ifadelerini kullandı.

Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Bahçeli'nin ifadeleri siyasi nezakete uygun değildir. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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