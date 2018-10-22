  • 22 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.673
    EURO 6.515
  • BIST 96052.35
    ALTIN 222.246
Buradasınız : » » AK Parti'den af tartışmalarıyla ilgili açıklama

AK Parti'den af tartışmalarıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın cümlesindeki 'birileri' ifadesiyle MHP kastedilmemiştir." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AK Partiden af tartışmalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yaptığı konuşmada "Şimdi birileri çıkarmış 'af'... Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız." demişti.

Bu açıklamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki göstermişti. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, af tartışmaları ve gündemdeki diğer meselelerle ilgili açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle: 

"'Birileri' ifadesiyle MHP kastedilmemiştir"

Cumhurbaşkanımızın cümlesindeki "birileri" ifadesiyle MHP kastedilmemiştir. Eğer Cumhurbaşkanımız o gün, yaptığı konuşmada sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı; bizzat MHP'yi veya sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu.


 

"İfadeler siyasi nezakete uygun değil"

Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır. Biz AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz.

Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir.


 

"İttifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım yok"

(MHP ile Cumhur İttifakı) Her siyasi tartışma ve gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok.

Danıştay'ın "Andımız" kararı: Bu kötü bir geleneğin yeniden hortlatılmaya çalışılmasıdır

Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır. Anayasayla çelişen bu yargı kararını eleştirmeyecek değiliz. Danıştay yasayı ve anayasayı alenen çiğnedi. Bu kendini hükümet yerine koymaktır. Bu hükümetin alanına girme gibi kötü bir geleneğin yeniden hortlatılmaya çalışılmasıdır.  Milli kimlik kapsayıcı olmalı, kimseyi dışlamamalı. Bu meselenin bir milli kimlik tartışmasına dönüştürülmesi, Danıştay'ın ortaya koyduğu vesayet anlayışının ıskalanması anlamına gelir.

Cemal kaşıkçı soruşturması

Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet.


 

Kaynak: TRT Haber, AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER