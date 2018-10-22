AK Parti'den af tartışmalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yaptığı konuşmada "Şimdi birileri çıkarmış 'af'... Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız." demişti.

Bu açıklamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki göstermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, af tartışmaları ve gündemdeki diğer meselelerle ilgili açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"'Birileri' ifadesiyle MHP kastedilmemiştir"

Cumhurbaşkanımızın cümlesindeki "birileri" ifadesiyle MHP kastedilmemiştir. Eğer Cumhurbaşkanımız o gün, yaptığı konuşmada sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı; bizzat MHP'yi veya sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu.

[Af tartışmaları] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğer Cumhurbaşkanımız o gün, yaptığı konuşmada sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı; bizzat MHP'yi veya sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu. pic.twitter.com/wcYm0iEh52 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

"İfadeler siyasi nezakete uygun değil"

Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır. Biz AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz.

Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir.

[Af tartışmaları] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezakete uygun bir yaklaşım olmamıştır. pic.twitter.com/7OQeyDdTSc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

"İttifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım yok"

(MHP ile Cumhur İttifakı) Her siyasi tartışma ve gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok.

Danıştay'ın "Andımız" kararı: Bu kötü bir geleneğin yeniden hortlatılmaya çalışılmasıdır

Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır. Anayasayla çelişen bu yargı kararını eleştirmeyecek değiliz. Danıştay yasayı ve anayasayı alenen çiğnedi. Bu kendini hükümet yerine koymaktır. Bu hükümetin alanına girme gibi kötü bir geleneğin yeniden hortlatılmaya çalışılmasıdır. Milli kimlik kapsayıcı olmalı, kimseyi dışlamamalı. Bu meselenin bir milli kimlik tartışmasına dönüştürülmesi, Danıştay'ın ortaya koyduğu vesayet anlayışının ıskalanması anlamına gelir.

Cemal kaşıkçı soruşturması

Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet.

[Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hunharca planmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.https://t.co/sY8RoEBtjn pic.twitter.com/faels43g2f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber, AA