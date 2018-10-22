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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den af açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af teklifi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Bahçeli "Karar ve yetki TBMM’nindir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden af açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin af teklifini hatırlattı.

Bahçeli "Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi beklemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. " mesajını paylaştı.

Bahçeli, "Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur." açıklamasını yaptı. "Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM’nindir." dedi. 

Kaynak: TRT Haber

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