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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den af açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af teklifi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Bahçeli "Karar ve yetki TBMM’nindir." dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:42





