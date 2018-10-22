MHP Genel Başkanı Bahçeli'den af açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin af teklifini hatırlattı.
Bahçeli "Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi beklemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. " mesajını paylaştı.
Bahçeli, "Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur." açıklamasını yaptı. "Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM’nindir." dedi.
Kaynak: TRT Haber