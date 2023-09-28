Parçalı Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.09.2023 00:06

MGK bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer alması bekleniyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da ilk kez katılacak.

MGK bugün toplanacak

Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alacak. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da Kurul'da ele alınması öngörülüyor.

Orgeneral Gürak ilk kez katılacak

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılacak.

ETİKETLER
MGK Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi'nden Tebbun’a güven mektubu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
Karacadağ'ın eteğinde volkanik arazide pirinç hasadı
00:09
BM: Suriye'de mevcut durumu sürdüremeyiz
00:07
Volkswagen, sebebi bilinmeyen sistem arızası sebebiyle araç üretimini durdurdu
00:05
KKTC Dışişleri Bakanı: KKTC'nin tanınma sürecinin başlamış olduğunu söyleyebilirim
23:35
Bilim insanları anti-maddenin gizemini çözmeye yaklaşıyor
23:17
Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Karacadağ'ın eteğinde volkanik arazide pirinç hasadı
Karacadağ'ın eteğinde volkanik arazide pirinç hasadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ