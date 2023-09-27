Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi'nden Tebbun’a güven mektubu

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz’ın da bulunduğu 4 ülke büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Tebbun’a güven mektuplarını sunduğu belirtildi.
Açıklamada, törende Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’ın da hazır bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, tören kapsamında gerçekleşen kabulde, Türkiye-Cezayir ilişkilerindeki dinamik seyrin iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak vizyonu doğrultusunda geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Büyükelçi Küçükyılmaz, 28 Ağustos’ta Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf’a güven mektubu örneğini sunmuştu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, 22 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir’e Büyükelçi olarak atanmıştı.