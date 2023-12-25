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Gündem
AA 25.12.2023 22:34

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

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