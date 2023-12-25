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AA
HABER GİRİŞ
25.12.2023 22:34
, 25.12.2023 22:35
SON GÜNCELLEME
25.12.2023 22:35
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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