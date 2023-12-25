Açık 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.12.2023 21:11

Bakan Koca: Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 15 askerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören askerin bulunmadığını açıkladı.

Bakan Koca: Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor

Koca, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan, uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 6 askeri ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Hamdolsun genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.

Tedavileri Şırnak'ta yapılan 9 askerimizden 2'si taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden 7 askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkanları seferber etmiş durumdayız.

Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dahil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak."

ETİKETLER
Pençe Operasyonları Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakan Özhaseki Isparta'da Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:35
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi
22:33
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesine 131 ölü ve 209 yaralı getirildi
22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz
21:30
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
20:44
Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı
21:18
Karabük'te fırtına direkleri devirdi: 18 köye elektrik verilemiyor
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ