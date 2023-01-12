Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçirecek olan Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.
Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.
Geceyi hastanede geçirecek
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı paylaşımda Akşener'in yarın taburcu olacağını söyledi:
"Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız."
Etiketler: İyi Parti Meral Akşener
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