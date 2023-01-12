Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.

Geceyi hastanede geçirecek

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı paylaşımda Akşener'in yarın taburcu olacağını söyledi:

"Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız."