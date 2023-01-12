TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan eylemi lanetliyoruz.

İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

İsveç Meclis Başkanı'nın ziyaretini iptal etti

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye 17 Ocak'ta yapacağı ziyareti, terör örgütü destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla iptal etti.