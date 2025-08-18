SICAK
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
18.08.2025 16:54
, 18.08.2025 16:56
SON GÜNCELLEME
18.08.2025 16:56
Memur zammı için ikinci teklif toplantısı 18.30'da yapılacak
Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için ikinci toplantı bugün saat 18.30'da yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor
SON HABERLER
17:03
Kudüs Valiliği: İsrail'in "E1" planı nedeniyle 7 bin Filistinli zorunlu göç tehdidi altında
16:44
Zelenskiy: Rusya, bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir
17:00
Kandilli Rasathanesi kapılarını halka açtı
17:01
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Türkiye'de akciğer nakli yapabilen 3. merkez oldu
16:08
Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı
15:44
Oğlunun boğazına fındık kaçan anneyi 112 çalışanı sakinleştirdi
Açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
