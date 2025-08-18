Az Bulutlu 33.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 18.08.2025 16:54

Memur zammı için ikinci teklif toplantısı 18.30'da yapılacak

Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için ikinci toplantı bugün saat 18.30'da yapılacak.

Memur zammı için ikinci teklif toplantısı 18.30'da yapılacak

Ayrıntılar geliyor...

SON HABERLER
17:03
Kudüs Valiliği: İsrail'in "E1" planı nedeniyle 7 bin Filistinli zorunlu göç tehdidi altında
16:44
Zelenskiy: Rusya, bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir
17:00
Kandilli Rasathanesi kapılarını halka açtı
17:01
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Türkiye'de akciğer nakli yapabilen 3. merkez oldu
16:08
Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı
15:44
Oğlunun boğazına fındık kaçan anneyi 112 çalışanı sakinleştirdi
Açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı
Açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı
