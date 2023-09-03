Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de

Süreç 1 Ağustos'da başladı. Kamu İşveren Heyeti ile memur temsilcileri pek çok kez pazarlık masasında bir araya geldi.

2024 ve 2025 dönemini kapsayan maaş zammıyla ilgili taraflar anlaşamayınca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi.

Kurul 31 Ağustos'ta kararını açıkladı. Buna göre 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılının için de yüzde 6 artı yüzde 5 zam verilmesi kararlaştırıldı.

Enflasyon farkının da 6'şar aylık dönemler halinde ödenmesine hükmedildi. Kararın ardından hükümet cephesinden gelen açıklamada ise sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışanların enflasyon karşısında korunmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

Zam kararı yürürlüğe girdi

Memur maaş zam oranları, 11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndaki 6 üyenin oyu ile kabul edildi.

Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı ile engelli ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak.

Toplu Sözleşme metninde ayrıca 3 bin 600 ek gösterge verilmesinden kıyafet yardımı ve yiyecek tutarlarının güncellenmesine pek çok yeni düzenleme de yer aldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı son olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece karar kesinleşti. Yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayarak 2 yıl boyunca geçerli olacak.