Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'da 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde, 28 Mayıs seçimlerinde kendisine verdikleri destek için Hatay halkına teşekkür etti.

Hataylıların yüzde 50,15 oy oranıyla kendisine destek verdiğini belirten Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca tüm Türkiye ile birlikte Hatay'ın da güvenine layık olmaya çalışacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’ne canlı bağlantıyla katılıyor. https://t.co/XVQmozjBJ8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2023

Erdoğan, Hataylılara şükran borcunu daha çok çalışarak, daha fazla eser ve hizmet üreterek ödeyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde ve onları takip eden artçı sarsıntılarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin üzerinden 209 gün geçmiş olsa da yüreklerimizde açtığı yaralar halen tazeliğini koruyor. Enkazın altında kalarak aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık, unutmayacağız. Depremin ilk gününden itibaren bu konudaki hassasiyetlerimizi gösterdik. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az birkaç kez ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay ile kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz, başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduklarını kaydederek, "Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Hatay'ımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce ziyaret etmiş hem sizlerle dertleşmiş hem de Defne Devlet Hastanesi'ni açmıştık. Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Diğer sağlık projelerimizin de takibini yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde inşallah onları da şehrimize kazandıracağız" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu.https://t.co/kqUGb3tOTU pic.twitter.com/UwC7dfJnew — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2023

"Böyle bir felaketin altından kalkabilecek ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez"

Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenlerin 11 şehri etkileyen afetin büyüklüğünü anlamakta zorlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle depremin hemen ardından bölgeye yaptığımız ziyaretlerde nasıl bir tabii afetle karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde devletimizin tüm sıkıntılara rağmen depremin yaralarını sarma konusundaki iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir. Ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun böyle büyük bir felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Burada şu hususun altını çizerek tekrar ifade etmek isterim; çeşitli zorluklarla, sorunlarla, irademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirlerimizi Allah'ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız. Afet bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşma isteklerinin de farkındayız. Biz de bu talep ve beklentileri karşılamak, sizleri bir an önce güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.https://t.co/kqUGb3tOTU pic.twitter.com/hwEHGbM1Go — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2023

"Hatay kent meydanının inşası için ilk kazmayı vuruyoruz"

Erdoğan, kısa süre önce Kahramanmaraş ve Adıyaman'da binlerce deprem konutunun temelini attıklarını hatırlatarak, aynı sevinci bugün Hataylı kardeşleriyle yaşadığını kaydetti.

Hatay'da 254 bin 195 konutun depremden zarar gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. Toplam 5 bin bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzun Çarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanın, Antakya Atatürk Caddesi'nde yerinde dönüşüm kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3 bin 500 bağımsız bölümün, Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz. Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz" sözlerini kullandı.

Yerinde dönüşüm projelerine Hataylı vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projemize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımız da Bakanlık desteği ve teşvikiyle evlerini yapacak. Vergi, harç, yapı denetim gibi her türlü masraftan muaf olacaklar. Bakanlığımız ruhsattan meskene kadar tüm süreci denetleyecek. Böylece inşa edilen konutların depreme dayanıklılığıyla ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti oluşmayacak" dedi.

"Hatay Havalimanı’nın projesi tamamlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Havalimanı projesinin de tamamlandığını ve kısa sürede yapımına başlayacaklarını kaydetti.

Şehrin her türlü meselesi gibi diğer projelerin de yakın takibinde olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im bizleri her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum. Bu duygularla bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Bu projelerin hayata geçmesinde katkısı olan tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Hatay Merkez'deki canlı bağlantı noktasında bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Hazır mıyız" diye seslendi. Hazır olduklarını bildiren Özhaseki de temel atılacak bölgelerle ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Şu an itibarıyla Hatay merkez 3 bin 500 bağımsız bölümün yerinde dönüşüm proje alanı temel atma törenini yapıyoruz" bilgisini verdi.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu'nun dua okumasının ardından Arsuz ve Merkez Uzun Çarşı'da temel atılacak noktalara da bağlanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üç noktada butonlara basılarak temeller atıldı.

Betonlar temele dökülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani muhalefet diyor ya 'Beton falan nerede' Demir çelikler burada, beton da burada. Çok kısa zamanda bütün binaların yükseldiğini görmeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun" sözlerini kullandı.