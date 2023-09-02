Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahta sık sık duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken sorunlarını da dinledi.

Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Engelli bir gençle de sohbet eden Erdoğan, bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Üsküdar'da esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahtaki bir bakkala girdi. İş yerindeki müşteriler ve çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, esnafa "Hayırlı kazançlar" diledi.

Esnafla ve vatandaşla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.