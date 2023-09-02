Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.09.2023 15:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Ayrıca bir bakkalı ziyaret ederek "Hayırlı kazançlar" diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti
[Fotograf: DHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahta sık sık duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken sorunlarını da dinledi.

Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Engelli bir gençle de sohbet eden Erdoğan, bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Üsküdar'da esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahtaki bir bakkala girdi. İş yerindeki müşteriler ve çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, esnafa "Hayırlı kazançlar" diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Esnafla ve vatandaşla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.

ETİKETLER
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
Nobel Vakfı Rusya, Belarus ve İran'ı Nobel Ödülleri Töreni'ne davet etme kararını geri çekti
17:02
Bakan Tekin: Yerel yöneticilerin tamamından arsa konusunda destek bekliyoruz
16:52
Brezilya'da 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu
16:47
Maymun, 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı
16:47
Selçuk Üniversitesi’nin TEKNOFEST standına yoğun ilgi
16:49
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları TEKNOFEST'te
Muğla'da, "Kum Zambakları" sahilleri süslemeye başladı
Muğla'da, "Kum Zambakları" sahilleri süslemeye başladı
FOTO FOKUS
El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı
El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ