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Gündem
AA 02.09.2023 14:44

Dışişleri Bakanı Fidan'dan TEKNOFEST'e ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan TEKNOFEST'e ziyaret
[Fotograf: AA]

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Etimesgut Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'e teknoloji ve bilim meraklılarının ziyaretleri sürüyor.

Fidan'a, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar alanda eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan TEKNOFEST'e ziyaret

Bakan Fidan, organizasyonun 4'üncü gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alarak etkinliklere katıldı.

TEKNOFEST'i ziyaret eden vatandaşlar, Fidan ile fotoğraf çekildi.

Bakan Fidan ve Selçuk Bayraktar, alanda yer alan KIZILELMA'nın önünde fotoğraf çektirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Teknofest
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