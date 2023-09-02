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TRT Haber 02.09.2023 13:37

Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle yarın İran'a ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'a gidecek
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere yarın İran'ın başkenti Tahran'a gideceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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