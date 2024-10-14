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TRT Haber 14.10.2024 10:56

Memur-Sen: Kamuda servis hizmeti devam edecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bakanlıklarla yaptıkları görüşmelerin sonuç verdiğini, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla kamuda servis hizmetine devam edileceğini bildirdi.

Memur-Sen: Kamuda servis hizmeti devam edecek
[Fotograf: AA]

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması planlanan personel servis hizmetine ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti;

Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir.

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