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Gündem
TRT Haber 14.10.2024 11:42

4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadeleye tüm gücüyle devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor"

Bakanlıkltan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Suriye
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