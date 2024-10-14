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Gündem
TRT Haber 14.10.2024 11:27

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi.

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle toplandı.

Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında. Soykırımcı İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşüldü.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alındı.

Terörle mücadele değerlendirildi

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşüldü.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alındı.

Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyeleri bilgilendirdi.

Ekonomi de gündemdeydi

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirildi. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde duruldu. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemdeydi.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ekonomik Düzenlemeler Enflasyon İsrail'in Gazze Soykırımı Recep Tayyip Erdoğan Terör Örgütü Terörle Mücadele
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