Memleket Partisi 1. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda başladı. Kurultay öncesi 250 delegenin oyuyla genel başkan aday adayı olan Muharrem İnce, 12 bin 783 oyla tek genel başkan adayı oldu.

Kurultayda konuşan Genel Başkan Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösterdi. "Eski partimde yapılanları bana rakip olacaklara yapmayacağım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

"Genel başkan iki genel seçimde partiyi birinci parti yapmazsa 45 gün içinde evine geri döner"

"Eski partimde hangi zorlukları yaşadıysam beni ekarte etmek için hangi ayak oyunlarını hangi tüzük oyunlarını yaptılarsa, bana yapılanların hiç birisini yarın bana rakip olacak kişiye yapmayacağız. Partide demokrasi olmayanların Türkiye'ye demokrasi vaat etme hakları yoktur. Genel başkan iki genel seçimde partiyi birinci parti yapmazsa 45 gün içinde evine geri döner. On seçim beklemek yok. Başka aday aramak da yok."