Mehşed hava sahası, uluslararası uçuşlara açıldı

Bakan Uraloğlu, İran'da kapanan hava sahalarıyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Uraloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kapanan hava sahalarıyla ilgili olarak 27 Haziran Cuma günü itibariyle;

Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılar tarafından İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacaktır. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran arasındaki havayolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacaktır.

"İran ile seferlerin karşılık olarak yeniden normale dönmesi için çalışmalarımız devam ediyor"

İran’ın batısında bulunan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahası ise kapalı olacak ve mevcut kısıtlama, 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecektir.

İran tarafında kalan uçaklarımızın özel izinle ülkemize getirilmesi hususunda İranlı yetkililerle ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Hem İran ile seferlerin karşılıklı olarak yeniden normale dönmesi hem de İran’da bulunan uçaklarımızın bir an önce ülkemize getirilmesi konusunda çalışmalarımızı devam etmektedir."