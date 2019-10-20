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Mehmetçikten Tel Abyadlılara yardım eli20 Ekim 2019 Pazar 12:55 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 13:07
Terörden temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağladığı videoyu paylaştı.
Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi.
Terörden temizlenen ilçede hayat hızla normal akışına dönmeye başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, ilçeden görüntüleri Twitter'dan "Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad’da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor." ifadeleri ile paylaştı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tsk tel abyad suriye sağlık hizmeti mehmetçik