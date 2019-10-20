Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi.

Terörden temizlenen ilçede hayat hızla normal akışına dönmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ilçeden görüntüleri Twitter'dan "Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad’da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor." ifadeleri ile paylaştı.

Kaynak: TRT Haber