Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı Kanal 7 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütünün ABD ile yapılan Güvenli Bölge mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bir taraftan bazı çekilmeler olduğunu gözlemliyoruz ama diğer taraftan terör örgütünün bize yönelik tacizinde olduğunu da görüyoruz. Zaten Milli Savunma Bakanlığı da sahadaki PKK/YPG tarafından yapılan ihlalleri tacizleri rapor ediyor.

Biz zaten terör örgütüne güvenmiyoruz. Bir terör örgütüne ABD'nin de güvenmemesi gerektiğini bir kez daha gördük. ABD'nin onlara yönelik talimatına rağmen bu tacizleri, ihlalleri yapıyorlar. ABD'lilerde inşallah görmüşlerdir. Maalesef terör örgütü bizi kışkırtmak için böyle taciz atışları sniperlar vs bazı şeyler de bulunuyorlar. Biz de bunları bilgilendirme yapıyoruz. Burada kasıtları, Türkiye karşılık versin dolayısı ile 'Bakın Türkler ihlal etti' desinler diye kara propaganda için yapıyorlar."

"Mektubun yeri çöp kutusudur"

Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın mektubuyla ilgili, "Kötü söz sahibine aittir. Mektubun üslubu da onu bağlar. Türkiye cevabı harekatla vermiştir. Mektubun yeri çöp kutusudur." dedi.

Cumhuraşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili, de "Bu bölgelerden PKK/YPG'li teröristlerin çıkarılmasının ve bölgede tek terörist kalmamasının önemi vurgulanacak." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber