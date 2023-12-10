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Gündem
TRT Haber 10.12.2023 11:27

Mehmetçik terörist temizliğine devam ediyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik terörist temizliğine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından hava harekatı görüntüleri paylaşıldı. 

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız…"

ETİKETLER
Mehmetçik PKK/YPG Terörle Mücadele
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