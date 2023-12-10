Mehmetçik terörist temizliğine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından hava harekatı görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız…"