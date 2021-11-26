Ayn İsa, Türkiye sınırına 36 kilometre mesafede. Barış Pınarı Harekatı sonrası PKK/YPG'li teröristlerin yuvalandığı bölge. Terör örgütü yuvalandığı bölgede köşeye sıkıştı. Kirli planlarını devreye sokmaya başladı.

Sivillerin evlerine el koyup sözde karargaha çevirdi. Evlerin etrafına da tünel kazdı. Bölge halkını da canlı kalkan olarak kullanmayı planlıyorlar. Amaç, "siviller vuruldu" yalanıyla kara propagandası yapmak.

Komandolar, teröristlerin bulunduğu Ayn İsa'ya 800 metre mesafede olan üs bölgesinde görev yapıyor. TRT Haber ekibi, komandaların sınır ötesindeki zorlu görevini görüntüledi.

Teröristlere göz açtırılmıyor

Bölgede terör örgütünün sızma girişimlerine de göz açtırılmıyor. Terör örgütü YPG'nin yuvalandığı ve zaman zaman tacizlerde bulunduğu Ayn İsa bölgesinin en hakim noktalardaki üs bölgelerinde gece boyunca da 7/24 saat termal kameralarla izleniyor. Teröristlerin yerleri tespit ediliyor. Harekat merkezinde ise koordinatlar saptanıyor. Ardından bölge ağır silahlarla ateş altına alınıyor.

Komandoların, gece karanlığındaki pusu faaliyeti ile teröristlerin sahadaki her hareketi gözlemleniyor. Gerektiğinde sıcak çatışmaya giren komandolar teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Tedbirler üst seviyede

Komandoların sınır nöbeti gün ağardığında da devam ediyor.

Bombalı araçlara karşı ise yol kontrol noktalarından alınan tedbirler üst seviyede. Ayn İsa bölgesinden gelen araçlar didik didik aranıyor. Barış Pınarı Harekat bölgesine teröristlerce yapılacak saldırı eylemlerine karşı araçlarda arama yapılıyor. Araçların kontrolü yapıldıktan sonra geçişlerine izin veriliyor.

Barış pınarı harekatı çerçevesinde çizilen sınırlarla Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde TSK, varolduğu noktalarda yani M4 Karayolunun kuzeyinde kuş uçurmuyor.

Kamera: Çağlar Öztürk