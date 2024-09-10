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TRT Haber 10.09.2024 15:28

Meclis'te yeni güvenlik önemleri devrede

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Ekim'de başlayacak yasama döneminde yeni güvenlik tedbirleri devreye girecek. Buna göre Dikmen girişine sadece ziyaretçilerin kullanacağı ikinci güvenlik noktası açıldı.

Meclis'te yeni güvenlik önemleri devrede

TBMM'de yeni dönemde güvenlik önlemleri artırılacak. Artan ziyaretçi sayılarıyla birlikte Dikmen girişinin yanına yeni bir güvenlik noktası açıldı.

Bu kapıdan sadece ziyaretçiler alınacak. Araçların otoparkta bırakılması için yeni düzenleme yapılacak. Ziyaretçilere bölgesel izne sahip kartlar verilecek. Böylece Dikmen girişinde yaşanan yoğunluk azaltılacak.

Meclis çevresi 7 gün 24 saat takip ediliyor

Güvenlik önlemleri kapı girişleri ile sınırlı kalmıyor, Meclis ve çevresi bin 167 kamera ile gece gündüz izleniyor. Anlık görüntüler, 7 gün 24 saat takip ediliyor.

Yeni yasama yılında görev yapacak güvenlik personeli de kriz yönetimi ve psikolojik eğitimden geçiriliyor.

Temizlik ve tadilat çalışmaları da sürüyor

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde Meclis'te kapsamlı bir temizlik ve tadilat çalışması da sürüyor. Kulislerden komisyon salonlarına kadar birçok alanda bakımlar yapılıyor.

Haber: Belgin Aydın

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