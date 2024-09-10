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Gündem
TRT Haber 10.09.2024 13:00

İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son günlerde karşılaştığımız olaylarda çok önemli bir sınav veren medyamızın, uzun bir süreçte kurumsallaşmış ve evrenselleşmiş olan değerler ekseninde faaliyetlerini sürdürmesi, hakikatin yalana karşı verdiği mücadeleyi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke gündeminde yer alan birçok konuda medyanın haberi doğru ve zamanında kamuoyuna aktarmasının, bireylerin haber alma hakkını kullanabilmesinde, dolayısıyla demokrasinin doğru işleyişinde önemli bir etken olduğunu bildirdi.

Toplumsal hayata yönelik sayısız zararı bulunan dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede, doğru haberciliğin öneminin çok büyük olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bir başka deyişle, doğru habercilik ve medya etiğine riayetle dezenformasyona karşı daha güçlü mücadele edebiliriz. İletişim Başkanlığı olarak bir süre önce, doğru haberciliği prensip edinmiş medya mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' adlı bir kitap yayımlamıştık.


Dünya örnekleri çerçevesinde nitelikli bir rehber olarak hazırlayıp medyamızın ve milletimizin istifadesine sunduğumuz bu eseri bugünlerde özellikle kamuoyunun gündemine getirmek istiyoruz. Son günlerde karşılaştığımız olaylarda çok önemli bir sınav veren medyamızın, uzun bir süreçte kurumsallaşmış ve evrenselleşmiş olan değerler ekseninde faaliyetlerini sürdürmesi, hakikatin yalana karşı verdiği mücadeleyi kolaylaştıracaktır."

İletişim Başkanı Altun: Türkiye yapay zekanın sunduğu fırsatları dikkatle kullanmaktadır
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Altun mesajında, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabının linkini de paylaştı.

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Dezenformasyon Fahrettin Altun İletişim
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