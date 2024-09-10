Parçalı Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.09.2024 12:42

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
[Fotograf: AA]

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ettiğini belirten Işıklan, şunları kaydetti:

"İstihdam dostu politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizliği, 1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 16,6’ya düştü.

Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu. İş gücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişiye yükseldi.

OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşsizlik İstihdam
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden katil İsrail'in Han Yunus saldırısına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı
13:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:28
Süper Tayfun Yagi, ardında yıkım bıraktı
13:23
Katil İsrail ordusunun saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti
13:26
Büyükçekmece'de yıkımına başlanan riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı
13:25
Rusya: Ukrayna'da ağustostan bu yana 1000 kilometrekare toprak ele geçirdik
Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası devam ediyor
Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası devam ediyor
FOTO FOKUS
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ