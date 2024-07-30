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TRT Haber 30.07.2024 10:11

Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek

Siyasette yeni ve sivil anayasa çalışmaları Meclis tatilinde de devam edecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş, siyasi partilerle ilk teması sağladı. Yaz döneminde de üniversite, baro ve sivil toplum kuruluşlarının anayasaya ilişkin görüş, talep ve çalışmaları değerlendirilecek. Siyasi partiler de bu süreçte yaptıkları çalışmaları tamamlayacak.

Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek

Yeni anayasanın ilk adımları atıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önce grubu bulunan partilerle ardından Meclis'te temsil edilen partilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Uygulanacak yöntem ve uygulamalar için görüş ve öneriler dile getirildi...

Meclis'te Anayasa için görüşme trafiğinin ilk ayağı tamamlandı. Şimdi gözler yaz döneminde yapılacak çalışmaya çevrildi.

Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon çalışmalarına tatilde de devam edecek. Bu dönem, sivil toplum kuruluşları, baro ve üniversitelerin yeni anayasa sürecine katkısı sağlanacak. Alınacak rapor, görüş ve taslaklar tek tek değerlendirilecek. Çalışmaların nasıl yürütüleceğine dair bir yol haritası ortaya konacak.

1 Ekim'den itibaren esas hakkında görüşmelere geçilecek

Yeni ve sivil anayasa çalışmalarına üniversiteler, barolar, sivil toplum kuruluşları da dahil edilecek. Yaz dönemi boyunca çalışmalar Meclis'te sürecek. Özellikle kişi hak ve özgürlükler başlıklarındaki talepler incelenecek.

Bu konuda AK Parti ve MHP tarafından ortak bir komisyonun kurulması da gündemde. Çalışmaların burada yürütülmesi planlanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu süreçte yer alması bekleniyor.

Yeni anayasa da 1 Ekim'den itibaren de esas hakkında görüşmelere geçilecek..  

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