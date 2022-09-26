Milletvekilleri 1 Ekim'de mesaiye başlayacak. Milyonları ilgilendiren önemli düzenlemeler ele alınacak..

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine hazırlanıyor. Yoğun gündemin ilk mesaisi dezenformasyonla mücadele yasası olacak.

Geçen dönem Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa teklifi ile sosyal medyada yalan haberin engellenmesi amaçlanıyor. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı ortak teklif 40 maddeden oluşuyor.

Yanıltıcı bilgi yayma suç kapsamına alınacak

Düzenlemeye göre yalan haber üretmek gibi kasıtlı olarak yayılması da suç kapsamına alınacak.

Sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini ve barışını bozanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu suç, örgüt faaliyeti çerçevesinde olursa ceza yarı oranında artırılacak. Bir paylaşımın yalan haber olup olmadığına ise mahkemeler karar verecek.

İnternet medyasına düzenleme

Teklifte internet medyasıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Yasanın kabul edilmesi halinde haber sitelerinin resmi ilan alması sağlanacak. Çalışanlarına basın kartı verilmesinin önü açılacak.

Düzenlemenin yeni yasama yılının ilk haftasında yasalaşması bekleniyor.