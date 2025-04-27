Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

112'ye asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilecek, idari para cezaları artırılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülecek.

Düzenleme ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara cezalar artacak. Bu kişilere 1500 lira idari para cezası verilecek.

Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna neden olanlara da 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Komisyonların gündemi yoğun

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek.

Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 6 kanun teklifi ele alınacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da aynı gün bir toplantı yapacak. Komisyon, İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı'nın sunumunu dinleyecek.

