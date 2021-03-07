Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren mini paket olacak.

Altyapı projelerine güvence

AK Parti tarafından hazırlanan teklife göre, mobil telefonların kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılması teşvik edilecek.

Ayrıca Devlet Demiryolları bütçesinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilecek.

Özel bütçeli idarelerin yap işlet devret projelerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasına taraf olacak.

Fezlekeler Meclis gündeminde

Dokunulmazların kaldırılması da Meclis'in sıcak başlıklarından...

Gözler, Anayasa ve Adalet Komisyonu'na gönderilen fezlekelerde olacak.

Meclis'e geçen hafta 43 yeni fezleke gönderildi. Çoğunlukla HDP'li milletvekilleri hakkında düzenlenen fezlekelerde, terörle ilgili olanların öncelikle ele alınması bekleniyor.

Meclis'te liderler yine grup kürsülerinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda milletvekillerine hitap edecek.