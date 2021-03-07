Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesi ile telefonda görüştü.
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'nın Doğantepe köyünde bulunan evini ziyaret etti.
Yıldırım, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, aile ile görüştürdü.
Şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz." dedi.
Gül ise Erdoğan'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarete, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil de katıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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