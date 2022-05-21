Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 3600 ek gösterge, dezenformasyonla mücadele ve öğrenci affına ilişkin düzenlemelerle ilgili yasama yılı bitmeden yoğun bir mesai yürütecek.

3600 ek gösterge teklifine ilişkin son hazırlıklar yapılıyor. Öğretmenlerin ardından hemşire, polis ve din görevlilerinin de bu haktan yararlanması sağlanacak.

Öğrenci affı da Meclis'in gündemindeki konular arasında yer alıyor. Düzenlemeyle, herhangi bir nedenle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan yüz binlerce üniversiteli gencin okullarına dönmesi sağlanacak.

Af düzenlemesinin yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Dezenformasyonla mücadeleyi öngören teklif de Meclis'e sunulacak.