Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meclis'i tatil öncesi yoğun bir mesai bekliyor
Meclis'te temmuzda bitecek yasama yılı öncesi yoğun bir mesai yürütülecek. 3 bin 600 ek gösterge, dezenformasyonla mücadele ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeler sırayla Meclis gündemine gelecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 3600 ek gösterge, dezenformasyonla mücadele ve öğrenci affına ilişkin düzenlemelerle ilgili yasama yılı bitmeden yoğun bir mesai yürütecek.
3600 ek gösterge teklifine ilişkin son hazırlıklar yapılıyor. Öğretmenlerin ardından hemşire, polis ve din görevlilerinin de bu haktan yararlanması sağlanacak.
Öğrenci affı da Meclis'in gündemindeki konular arasında yer alıyor. Düzenlemeyle, herhangi bir nedenle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan yüz binlerce üniversiteli gencin okullarına dönmesi sağlanacak.
Af düzenlemesinin yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Dezenformasyonla mücadeleyi öngören teklif de Meclis'e sunulacak.
Etiketler: TBMM Ekonomik Düzenlemeler
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