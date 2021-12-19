Bütçe mesaisinin tamamlanmasının ardından yasama faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

Meclisi bu hafta da yoğun bir mesai bekliyor.

Bütçe görüşmelerinin ardından ilk iş enerji alanında düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifi olacak. Genel Kurul'da maddeleri kabul edilen teklife göre, elektrikten alınan TRT payı kaldırılacak.

Yerli otomobil TOGG'un da aralarında bulunduğu elektrikli araçların şarj istasyonlarının altyapısı oluşturulacak.

Stokçulara ağır ceza geliyor

Komisyonda kabul edilen stokçuluğa ağır cezalar öngören düzenleme de Meclisin gündeminde olacak.

Teklife göre stokçuluk yaptığı belirlenenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilecek.

Asgari ücretin vergi dışı kalması için de adım atılacak. Kanun teklifinin bu hafta Meclis'te yasalaştırılması planlanıyor.

Grup toplantıları yeniden başlayacak

Bütçe görüşmeleri sebebiyle ara verilen grup toplantıları da yeniden başlayacak. 2 haftalık aranın ardından liderler, milletvekillerine hitap edecek.