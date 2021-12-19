Tüm testler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya fırlatıldı.

Türksat 5B uydusunun uzay yolculuğu için gözler ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'ndeydi. Uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. O anlar Türksat'ın Ankara Gölbaşında bulunan yerleşkesinden de anbean takip edildi.

Türksat 5B uydusu Türkiye'nin haberleşme gücüne güç katacak. Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak.

Türkiye'nin haberleşme uydusu Türksat 5B, ABD’deki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılıyor.https://t.co/MyaeM7coso https://t.co/BL5toC0hiZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 19, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B'nin uzay yolculuğuna başladığı sırada Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor" sözlerine yer verdi.

Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak #TURKSAT5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor.



Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/Xw5xvDO1F4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 19, 2021

Ömrü 35 yıl olacak

Türksat 5B uydusu; Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.

Uydunun devreye alınmasıyla Türksat'ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak. Türksat 5B'nin ömrü 35 yıl olacak.

Türksat 6A 2023'te uzaya gönderilecek

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da üretim ve entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Uydunun, 2023 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.