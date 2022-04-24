Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın teklifine tepki
Meclis Başkanı Şentop, HDP milletvekili Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili yasa teklifini içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. Şentop, Paylan'ın teklifi vermesinin, Türkiye dışından bir cüretle mümkün olabileceğini söyledi.
HDP milletvekili Garo Paylan'ın, 1915 olayları ile ilgili sunduğu yasa teklifine TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir kez daha tepki gösterdi.
Şentop, cuma günü mesai bitiminde verilen teklifi bekletmeden iade etti.
Tepkisini, "Bu milletin vekili olmak için ruh kaydının da bu ülkede olması lazım" sözleriyle dile getirdi.
[HDP’li Garo Paylan’a sert tepki]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 24, 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Böyle bir kanun teklifini verebilmek Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir. Teklifin reddedilmesi zorunluydu. Böyle bir davranışın da provokasyon olduğunu ifade etmek isterim. pic.twitter.com/fitjtCmTYs
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde aziz milletimize hakaret edilmesine ve bizim tarihimize biz asla müsaade etmeyiz. Buna Meclis Başkanı olarak asla ben de müsaade etmem, milletimizin asıl temsilcileri olan milletvekillerimiz de buna müsaade etmez. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içinden değil Türkiye dışından bir cesaretin, bir cüretin desteği ile mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.
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