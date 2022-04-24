İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit bölgesinde operasyon başlatıldı.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 mağara ve 3 sığınakta;

- 1 el bombası,

- 3 obüs mühimmatı,

- 2 EYP,

- 1 EYP düzeneği,

- 2 piyade tüfeği şarjörü,

- Çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.