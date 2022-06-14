Kadıköy Serasker Caddesi'nde pazar günü toplanan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruptakiler izinsiz yürümek istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirtip, gruba dağılması yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

Bu sırada kalabalık arasındaki DBP Milletvekili Salihe Aydeniz bir polise yumruk attı. İstanbul Valililği Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"Haddini bilmezlik"



Olayla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Bilhassa bir milletvekili tarafından yapılmış olması çok vahim. Milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir” dedi.

