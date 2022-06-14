TRT'nin yabancı dilde yayın yapacak yeni kanalı TRT Balkan, yayın hayatına başlıyor.

Balkanlar'da yaşanan önemli gelişmeleri, kültürel etkinlikleri ve hayata dokunan programları ekrana taşıyacak TRT Balkan, yayınlarını Boşnakça, Hırvatça, Sırpça, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere 5 dilde gerçekleştirecek.

Kanalda Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'a özel yayınlar yapılacak.

TRT Balkan, Balkanlar'da bulunan her kesimden izleyiciye objektif haber sağlama hedefi ile yayın yapacak.

Tanıtım etkinliğinin ardından izleyici ile buluşacak

Balkanlar'ın nabzını tutacak kanal; bölgede yaşanan önemli gelişmeleri, kültürel etkinlikleri ve hayata dokunan programları ekrana taşıyacak.

Balkanlar'ın yeni dijital haberi kanalı TRT Balkan, düzenlenecek tanıtım etkinliğinin ardından izleyici ile buluşacak.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Balkan'ın yayın tarihini duyururken şu sözleri kullanmıştı:

"Biz tüm dünyaya Türkiye'nin sesini, iddiasını, doğru bildiğini, hakikat bildiğini ulaştırabilmek adına enstrümanların hepsini oluşturmak bunun güçlü bir zeminini oluşturma yolunda adım atıyoruz."