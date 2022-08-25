İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz imam hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 25, 2022

Çelik de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, nefret üretmenin ve nefret yaymanın bir sanat dalı ve sanatçı faaliyeti olmadığını kaydetti.

Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiasıyla hedef almanın ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmanın nefret suçu ve insanlık ayıbı olduğunu belirten Çelik, "Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir" ifadelerini kullandı.

Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir.



Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 25, 2022

MEB'den suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz'' denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

''Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.''