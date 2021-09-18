Mavi Vatan'da Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter adresinden yapılan açıklamada Kararlılık-2021 Tatbikatı'nın başladığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor."
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor. pic.twitter.com/pJyTMvC61E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2021
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