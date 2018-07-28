Mavi Kart uygulaması tüm limanlarda

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İzmir ziyaretinin ardından Çeşme Setur Marina'da bulunan Mavi Kart Atık Alım Noktası'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait tekne ile ilçenin mavi bayraklı koylarını gezdi.

Birpınar, bindiği tekneden telsiz aracılığıyla Sahil Güvenlik ekiplerinin mavi kart uygulamasına katıldı.

"Denizleri korumak için çalışıyoruz"

İncelemelerinin ardından kıyada basın mensuplarına sistemin nasıl çalıştığını uygulamalı şekilde anlatan Birpınar, Türkiye'nin denizlerini korumak için çalıştıklarını belirtti.

Bütün yat limanlarında mavi kart uygulaması kullanılıyor

Birpınar, mavi kart uygulamasının 2011 yılında başlatıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Türkiye'de 296 limanda yani bütün yat limanlarında mavi kart uygulamasını başlatmış durumdayız. Sadece sivil değil, resmi teknelerde de lavabo varsa, tuvalet varsa, pis suları varsa onları belli aralıklarla buradaki sisteme veriyorlar. Bunu da mavi kart sistemiyle belgeliyorlar. Yetkiyi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devrettik, zaman zaman tekneleri durdurup atığını en son ne zaman verdiğini soruyor. Sistemden de online olarak görüyor. 4 gündür atıklarını vermemişse ve denizdeyse onları ne yaptın diye soruyorlar. Buna cevap veremiyorsa o teknelere biz denizi kirlettiklerinden dolayı cezalar yazıyoruz."

Birpınar, sadece Türk bayraklı teknelere değil yurt dışından 3 gün süre ile ülkemize gelen teknelerin de mavi kart sistemini kullanmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

"Dünyada 3. sıradayız"

Proje kapsamında bütün limanlarda evsel çöpleri de ayrıştıran bir sistem kurduklarını kaydeden Birpınar, bu sayede o çöplerin de ekonomiye kazandırılmasını sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin temiz plajlara sahip olduğuna dikkati çeken Birpınar, "459 tane mavi bayraklı plajımız var. 22 tane mavi bayraklı yatımız var. Dünyada şu an da bu konuda 3. sıradayız. Biraz daha gayret edersek İspanya ve İtalya'nın önüne geçersek birinci sıraya yükselme ihmalimiz var." şeklinde konuştu.

Birpınar, vatandaşlardan atıklarını denize bırakan tekneleri görmeleri durumunda 24 saat açık olan Alo 181 Çevre Hattına bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA