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Gündem
TRT Haber 21.01.2024 15:53

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü Kale olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

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