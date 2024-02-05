Malatya afetin 1. yılında görüntülendi

6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla "asrın felaketi"nden etkilenen kentlerde yürütülen çalışmalara yönelik son durumu kayda aldı.

6 Şubat depremlerinde 6 bin 643 binanın yıkıldığı, 35 bin 907 binanın da ağır hasar aldığı kent afetin birinci yılında havadan görüntülendi.

Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında boş alanlarda yapılan yeni çalışmalar dikkati çekiyor.

Depremlerinin etkilediği Doğanşehir ilçesi de afetin 1. yılında havadan görüntülendi.