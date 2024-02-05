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Gündem
AA 05.02.2024 15:51

Malatya afetin 1. yılında görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya, afetin 1. yılında görüntülendi. Ağır hasar alan kentin boş alanlarında yapılan yeni çalışmalar dikkati çekiyor.

6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla "asrın felaketi"nden etkilenen kentlerde yürütülen çalışmalara yönelik son durumu kayda aldı.

6 Şubat depremlerinde 6 bin 643 binanın yıkıldığı, 35 bin 907 binanın da ağır hasar aldığı kent afetin birinci yılında havadan görüntülendi.

Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında boş alanlarda yapılan yeni çalışmalar dikkati çekiyor.

Depremlerinin etkilediği Doğanşehir ilçesi de afetin 1. yılında havadan görüntülendi.

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Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
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