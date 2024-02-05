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Gündem
AA 05.02.2024 15:41

Sağlıkta 36 bin sözleşmeli personel alımı TBMM'de

Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sağlıkta 36 bin sözleşmeli personel alımı TBMM'de

Ayrıntılar gelecek...

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