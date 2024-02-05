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AA
HABER GİRİŞ
05.02.2024 15:41
, 05.02.2024 15:51
SON GÜNCELLEME
05.02.2024 15:51
Sağlıkta 36 bin sözleşmeli personel alımı TBMM'de
Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ayrıntılar gelecek...
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