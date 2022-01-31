İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.