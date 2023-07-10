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TRT Haber 10.07.2023 17:31

Litvanya'da 3'lü görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Vilnius'te bir araya geldi. Erdoğan, 3'lü zirve sonrası Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı.

Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la üçlü görüşme yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesini Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptı.

Görüşme basına kapalı yapılacak.

Litvanya'da 3'lü görüşme

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Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
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