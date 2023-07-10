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AA
HABER GİRİŞ
10.07.2023 17:21
, 10.07.2023 17:23
SON GÜNCELLEME
10.07.2023 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek.
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