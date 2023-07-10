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Gündem
AA 10.07.2023 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek

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