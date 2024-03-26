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TRT Haber 26.03.2024 13:45

Liderler nerede oy kullanacak?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde genel başkanlar da sandık başında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçim olduğu gibi oyunu İstanbul Üsküdar'da kullanacak. Peki hangi lider nerede oy kullanacak?

Seçimde liderlerin oy kullanacakları adresler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.

Bahçeli ve Akşener Ankara'da, Özel Manisa'da oy kullanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara'da olacak. Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

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