LGS merkezi sınavında 2'nci oturum başladı

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor.

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı.

Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

İlk oturumda sözel derslerden sorular yanıtlandı

Sınavın saat 09.30'da başlayan sözel oturumunda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Saat 11.30'da başlayan, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği sayısal oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak.

İki oturum arasındaki 45 dakikalık mola verildi.

LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor

LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Deprem bölgesinde LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

Kahramanmaraş'ta kent genelinde 65 okulda 17 bin 640 öğrenici sınava girdi.

Artçıların devam ettiği Göksun ilçesinde sınavlar, tedbir amaçlı ve öğrencilerin motivasyonlarının bozulmaması adına 26 konteyner ile 16 çadırda yapılıyor.

Gaziantep'te ise 48 bin 300 öğrenci LGS kapsamındaki merkezi sınava girdi.

Şanlıurfa'da 53 bin 445 öğrenci 2 bin 983 salonda sınav heyecanını yaşıyor.

Malatya'da sınavda ter dökecek öğrenciler, erken saatlerde aileleriyle sınav merkezlerine geldi.

Deprem nedeniyle hasar görmeyen okullarda da gerçekleştirilen sınava 9 bin 600 öğrenci katıldı.

Kilis'te sınava girmek için gelen adaylar sınıflara alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Süleyman Demirel Ortaokulu'na gelerek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerden Ebrar Sağlamkol ise 4 yıldır bu anı beklediğini ve emeğinin karşılığını almak için bu sınava girdiğini söyledi.

Adıyaman'da da öğrenciler sınav heyecanı yaşıyor.